Engel Tanımayan Heyecan "Mustang Cup" Başlıyor

Engel atlama yarışmaları Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde saat 10.00'da başlayacak etkinlik gün boyu katılımcıları ağırlayacak.

Şahsuvaroğlu ev sahipliğinde yapılacak Mustang Cup'ta, iki gün boyunca toplam 10 yarış sergilenecek. Mustang Cup Engel Atlama Yarışmalarında yaklaşık 130 at yarışacak. Mustang ruhuyla binicilik ruhunu birleştiren organizasyonda keyifli etkinlikler de ziyaretçileri bekliyor. İstanbul'da Ford Mustang, Ford Edge ve Ford Performans serilerinin tek yetkili bayisi olan Ford Store Şahsuvaroğlu, organizasyonda araçlarını sergileyip, test sürüşü imkanı da sağlayacak. İlk kez bu yıl gerçekleşecek yarışmanın her yıl yapılarak devamının getirilmesi hedefleniy