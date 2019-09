Engel tanımayan aşklarında mutlu sona ulaştılar

21.09.2019 20:17

Düzce'de her ikisi de geçirdikleri talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi gördükleri süreçte tanışan, ailelerin olumsuz görüş bildirmesine rağmen evlenen Serdar Yirmibeş ile Semra Yirmibeş, bir yıl sonra düğün yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Serdar Yirmibeş (29), 9 yıl önce denizde yüzerken suyun dibine daldığı sırada boynunu kırarak omurilik felci oldu ve her iki ayağıyla bir kolunu kısmen kullanamaz hale geldi. Bu süreç içerisinde Düzce Muncurlu Fizik Tedavi Merkezine giden ve tedavi gören Yirmibeş, burada 2 yıl önce yine kendisi gibi geçirdiği bir kaza sonucu omuriliğinde zedelenme olan ve tedavi gören Semra Dikmen (29) ile tanıştı. Birbirlerini çok seven çift, ailelerin rızasını alamamasına rağmen evlendi.

İmkansızlıklardan dolayı bir yıldır düğün yapamayan çiftin yardımına Düzce Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Arama Kurtarma (DAKE) gönülleri yetişti. Çiftin bu durumunu gören gönüllüler çevreden topladıkları yardımlarla ev eşyası aldı ve düğün organizasyonu yaparak çiftin mutluluğunu sağladı.

Çiftin yakınları ve arkadaşlarıyla gönüllülerin katıldığı düğünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan damat Serdar Yirmibeş, 20 yaşında kaza geçirerek boynunu kırdığını söyledi.

Kazanın ardından omurilik felci olduğunu dile getiren Yirmibeş, "Denizde yüzerken dibe çakıldım ve boynumu kırdım. Geçen yıl fizik tedavi gördüğüm hastanede Hatice ile tanıştım. Evlenmeye karar verdik ve çok mutluyuz." dedi.

"Tek hayalimiz kendimize ait bir ev almak"

Gelin Semra Yirmibeş ise 2 yıl önce omurilik ameliyatı olduğunu ve hastanede fizik tedavi görmeye başladığı sırada Serdar'ı tanıdığını belirterek bir yıl önce evlendiklerini fakat imkansızlıklardan ötürü düğünü bugün yaptıklarını anlattı. Çok zor süreçler geçirdiklerini ancak çok mutlu olduklarını ifade eden Yirmibeş, şunları kaydetti:

"Şu an her şey çok güzel gidiyor ve her şey yolunda. Çok mutluyuz. Tek hayalimiz kendimize ait bir ev almak. İkimiz de engelli olduğumuz için bir de araba alıp eşimi gezdirmek istiyorum. Eşim tekerlekli sandalyede fakat ben omuriliğimde platinle yaşıyorum. Ben yürüyebiliyorum ve eşime destek olabiliyorum. Bize 'İkiniz de engellisiniz. Birbirinizin ihtiyaçlarını göremezsiniz.' diyorlardı. Bunlara rağmen biz bu yolu seçtik. Herkesin başına gelebilir. Bize bu şekilde söylemde bulunanlara 'Sevgi engel tanımaz.' diye cevap verdim. Herkes sonucunda bir engelli adayı."

Kaynak: AA