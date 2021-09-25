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Engel Atlama Yarışmaları'na ev sahipliği yapıyor

AA / Şengül Azbay - Haberler | Spor
Engel Atlama Yarışmaları'na ev sahipliği yapıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 90 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 90 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.

Türkiye Binicilik Federasyonun faaliyet programında yer alan Kocaeli Atlı Spor Kulübü (KASK) tarafından düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği yarışmaların startı, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Maneji'nde verildi.

Günün ilk yarışmasında 65 santimetre Engel Atlama Başiskele Belediye Başkanlığı Kupasına katılan biniciler, atlarıyla manejde belirlenen parkurda engelleri geçti. Bursa Atlı Spor Kulübünden Salah Hammami Deinhard Do Bois "Pony" adlı atıyla birinci, aynı spor kulübünden Onur Narin de "Silver Star" adlı atıyla ikinci oldu.

"Pony Plll" kategorisinde de Melis Keser "Diablo" adlı atıyla birinci, Emel Çuhacı "Zulio" adlı atıyla ikinci, Toprak Albayrak "Verona" adlı adıyla üçüncü, İpek Dinçer "Special Force" adlı atıyla dördüncü, Yaren Irmak Öztürk "Lisabon" adlı adıyla beşinci sıraya yerleşti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara, kupaları KASK Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sarıgülle Tan ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Çeşitli illerden 90 binicinin 70 atla katıldığı yarışmalar, yarın sona erecek.

AA / Şengül Azbay - Spor Haberleri
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