Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Samsun'da

Karadeniz'de ilk defa Samsun'da 6-7 Temmuz tarihlerinde Engel Atlama Binicilik Yarışmaları düzenlenecek.

Anadolu Ligi 7. Ayak etabı olan program Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu program 6-7 Temmuz tarihlerinde saat 10.00-17.00 arasında Kurupelit Atlı Spor Tesislerince gerçekleştirilecek. - SAMSUN