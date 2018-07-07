Engel Atlama Binicilik Anadolu Ligi 7. Ayak Yarışmaları Sona Erdi

Karadeniz'de ilk kez Samsun'da düzenlenen Engel Atlama Binicilik Anadolu Ligi 7. Ayak yarışmaları Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesislerinde sona erdi.

Yarışmaya, çevre illerden yaşları 11 ile 45 arasında değişen toplamda 35 binici katıldı. Binicilik sporunu geniş kitleye yaymak ve at sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen yarışma, bu yıl 11 ayak üzerinden 10 ilde gerçekleştirildi. Müsabakalarda biniciler, dereceye girmek için büyük bir çaba sarf etti.

Şampiyonanın 7. ayağını Samsun'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Kulüp Başkanı Kadir Koçak, "Samsun ile ilgili hedefimiz önümüzdeki yıllarda her 19 Mayıs tarihinde bir yarışma düzenlenmesi olacaktır. Bütün Türkiye'deki profesyonel sporcuların buraya geleceği yarışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu konuda Türkiye Binicilik Federasyonu'yla birlikte hareket edeceğiz. Bu tür organizasyonları sürekli yapmayı planlıyoruz" dedi.

Engel Atlama Binicilik Anadolu Ligi 7. Ayak yarışlarına ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duydukların ifade eden Kulüp Başkanı Koçak, "Misafirlerimizi ilimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık ve sorunsuz bir şekilde yarışları tamamladık. Buradaki tesisimiz halka açık. Herkes buraya gelip, binicilik sporunu yapabilir. Bunun yanı sıra yapılan yarışlar ise tesisimizin ülke genelinde tanıtımı için büyük önem taşıyor" diye konuştu. Atlı biniciliği Samsun'da yaygınlaştırmak için farklı projelerde yaptıklarını ifade eden Başkan Koçak, "Atları okullara götürerek 2 bin öğrenciye binicilik eğitim verdik. Biniciliği sevdirmek ve at sevgisini aşılamak adına böyle bir çalışma içine girdi. Binicilik Federasyonu temsilcileri tesislerimizi son derece beğendi ve sayısı az bulunur bir tesis olduğunu söylediler. Bu tesiste bu tür etkinlikleri her yıl yapmayı planladıkların söylediler" şeklinde konuştu.

7. Ayak'ın son yarışı ise 120 cm'lik engellerden atlamaya gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Anadolu Gümüş Ligi adı altında yapılan yarışta Murat Erdoğan Ziggy Ziggy Z isimli atıyla birinci olurken, Talak Ersoy İşçioğlu Crosoe L isimli atıyla ikinciliği elde etti. Waleslo isimli atıyla Sercan Yılmaz üçüncü, Altay isimli atıyla Samsun'dan katılan İsmail Türedi dördüncü ve yine İsmail Türedi, Colibri isimli atla beşinci sırada yer aldı. 85 cm atlamada yeni genç yetişkin yarışmalarında Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor yarışçısı Mustafa Çakır, Colibri isimli atıyla birinci oldu. - SAMSUN