Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"
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Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Haberler | Yerel

Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban" Van'ın karıyla meşhur Bahçesaray ilçesinde, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalar halen karasaban ve öküzlerle sürülüyor.

Engebeli arazilerin vazgeçilmezi "karasaban"

VAN - Van'ın karıyla meşhur Bahçesaray ilçesinde, traktörlerin giremediği dik yamaçlardaki tarlalar halen karasaban ve öküzlerle sürülüyor.

Van merkeze 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray'ın kırsal ve dik yamaçlı mahallelerinde halen karasaban kullanılıyor. Gelişen teknolojiyle tarımsal üretim imkanlarının artması neticesinde neredeyse unutulmaya yüz tutan geleneksel tarım araçları, engebeli arazilerde çiftçilerin imdadına yetişiyor. Asırlardır sürdürülen klasik tarım yöntemlerinin vazgeçilmez aracı olan karasaban, günümüzde de çiftçilerin engebeli arazilerini sürerken en önemli yardımcısı olma özelliğini taşıyor. Geniş ve düz arazilerde insan gücüne ihtiyacı azaltan yeni dönem tarım araçlarının ulaşamadığı sarp tarım arazileri, teknolojiye meydan okuyan karasabanlarla sürülüyor. Bahçesaraylı vatandaşlar, traktörün giremediği dik ve yamaçtaki tarlalarını büyük bir özenle besledikleri öküzlerini karasabana bağlayarak günlerce çift sürüyor. Günde yaklaşık 1 ile 1,5 dönüm arazi sürdüklerini ifade eden vatandaşlar, arazilerini sürerken öküzlere de yem ve su vermeyi de ihmal etmiyorlar.

Engebeli arazilerin vazgeçilmezi 'karasaban'
Engebeli arazilerin vazgeçilmezi 'karasaban'
Engebeli arazilerin vazgeçilmezi 'karasaban'
Engebeli arazilerin vazgeçilmezi 'karasaban'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ

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