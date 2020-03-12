Enflasyonun üzerinde %14 reel getiri ile BES fonları 2019'un şampiyonu oldu Türkiye Sigorta Birliği, uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin güncel verileri paylaştı.

Uzun vadede en yüksek getiri sağlayan tasarruf aracı BES

2019 sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım'da toplam 12,2 milyon katılımcıya ve 127,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığının belirtildiği açıklamaya göre, BES fonları son 5 yıllık ve 10 yıllık getiride, TÜFE ve BIST-100 gibi kıyas gruplarının üzerinde bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım'ın 2019 yılı performansına ve sistemdeki fonların getirileri üzerine açıklamada bulundu. TSB'nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, Bireysel Emeklilik Fonları 2019'da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak, son yıllardaki en iyi performansını gösterdi.

Birlik'ten yapılan açıklamada 2019 yılsonu itibarıyla BES'te 6,9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dâhil 119,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığına dikkat çekilirken, "Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5,4 milyon oldu ve sistemde biriken 8,2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece, her iki sistemde toplamda 127,3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12,2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı" ifadelerine yer verildi.

Uzun vadeli getirilere odaklanılmalı

Emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES'in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğine vurgu yapan Türkiye Sigorta Birliği açıklamasında, "2019 verileri de, son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor." denildi.

2019'da karma fon grupları yüzde 37,65 getiri sağladı

2019 yılında BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisi BIST-100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de üzerinde getiri elde edildi ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon grupları yüzde 37,65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2019 yılında katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü oldu.

OKS ve faize duyarlı fonlar da öne çıktı

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım'da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret eden TSB, Otomatik Katılım'da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde 22,60'lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğunu belirtti.TSB ayrıca, BES'in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29,9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediğine dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler