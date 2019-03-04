Enflasyonla Mücadelede Tedbirlerin Olumlu Yansımalarını Gördük"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Şubat ayı enflasyon verilerine baktığımızda enflasyonla mücadele konusunda alınan tedbirlerin olumlu yansımalarını görmekle birlikte, özellikle gıda fiyatları üzerinde yapısal tedbirlerin alınmasının da şart olduğunu gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, bugün açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, ayı enflasyon verilerine baktığımızda enflasyonla mücadele konusunda alınan tedbirlerin olumlu yansımalarını gördüklerini bildirdi.

Özellikle gıda fiyatları üzerinde yapısal tedbirlerin alınmasının da şart olduğunun gözlemlendiğini aktaran Aydın, enflasyonla mücadelenin kısa ve uzun vadede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın, kısa vadede alınacak tedbirlerin dengeleme politikası neticesinde pansuman tedavisi göreceğinin aşikar olduğunu belirterek, tanzim satış merkezleri ile gıda fiyatlarının belirli ürünler üzerinde etki gösterdiğine değindi.

Ancak bunun yanı sıra, zam şampiyonu ürünlere bakıldığında karşılarına yüzde 35'lik bir artışla marulun çıktığını aktaran Aydın, maydanoz, kırmızı lahana, dere otu, salatalık, sarımsak gibi ürünlerde de yüzde 20'lere yakın fiyat artışları gördüklerini bildirdi.

Aydın, tanzim satışın ve denetimlerdeki sıklığın olmaması halinde gıda fiyatlarındaki artışın beklenilenden de yukarılarda olabileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ulaştırma, tekstildeki mevsimsel düşüş, hizmet sektöründeki iç talepteki daralma enflasyonumuzu düşüren diğer kalemler olmuştur. Bu bağlamda enflasyonla mücadeleyi uzun vadeye yaymamız gerekmektedir. Enflasyonla mücadele uzun vadeli sürdürülemez ise serbest piyasa şartlarının hakim olması durumda enflasyon rakamları yükseliş trendine girecektir. Bu nedenle devletimizin fiyatlar üzerindeki kontrolünü uzun vadede de devam ettirmesi şarttır. Eğer enflasyon rakamlarını tek haneli rakamlara indirmek istiyorsak, uzun vadede mücadeleye devam ederek, ciddi yapısal tedbirleri de almamız gerekmektedir."

Kaynak: AA