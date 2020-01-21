"Enflasyondan korunmak için 2019'da arazi yatırımı tercih edildi"

21.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:45

ReMax 7Tepe Arazi Geliştirme Direktörü Mert Başaran, 2019 yılında yükselen enflasyona karşı yatırım arayışına girenlerin daha çok arazi yatırımlarını tercih ettiklerini vurguladı.

Yatırım araçlarının 2019 yılı getirilerine ilişkin bir açıklama yapan Başaran, "Değişen ekonomik koşullar ve enflasyonun artışıyla parasını güvence altına almak isteyen vatandaşlar 2019'da arazi yatırımını tercih etti. Bu tercihin ne kadar doğru olduğunun bir kanıtı olarak arazi, 2019'da en çok kazandıran yatırım alternatifi oldu" dedi ve ekledi:

"Türkiye'deki, özellikle İstanbul 'daki nüfusun sürekli ve hızlı olarak artış göstermesi ve kentleşme oranının yükselmesiyle vatandaşın beklentileri farklılaştı ve özellikle beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladı."Zira insanlar, doğru lokasyonda ve doğru zamanda alınmış bir arsa veya arazinin; sürekli dalgalanan ekonomik kondisyonlar içerisinde kısa, orta ve uzun vadede en fazla getiriye sahip enstrüman olduğuna dair bilinç kazandı."2019 verilerini incelediğimizde, yıllardır var olan ve gittikçe yaygınlaşan arazi yatırım trendinin 2020'de sona ermesi veya önem yitirmeye başlaması gibi bir durum söz konusu olamayacağını bariz bir şekilde görüyoruz; çünkü geçtiğimiz sene boyunca, yatırım alternatiflerinin tümü arazi yatırımının gerisinde kaldı."Başaran'ın verdiği bilgilere göre, 2019'da arazi yatırımı yapanlar; Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli gibi devletin büyük projeler yaptığı, organize sanayi bölgelerinin kurulduğu lokasyonlardan yüzde 50, hatta bazı yerlerden yüzde 100 kar etti.Türkiye genelinde emlak yatırım alanlarını analiz ettiklerini vurgulayan Başaran, "Devletin planladığı büyük projeleri sürekli olarak takip ediyor, güvenilir ve kar getirecek doğru yatırım bölgelerini bularak yatırımcılarımıza aldırmak ve daha sonra da sattırmak koşulu ile kazandırmayı hedefliyoruz. Arazi yatırımı yapmaya karar veren yatırımcıların bilmesi gereken en önemli şey ise, bu yatırımın uzun süreli bir yatırım olduğu ve minimum beş sene boyunca bekletilmesi gerektiğidir. Ünlü yazar Mark Twain'in de dediği gibi: Toprak alın, onu üretmiyorlar" dedi. (Fotoğraflı)

ReMax 7Tepe Arazi Geliştirme Direktörü Mert Başaran, 2019 yılında yükselen enflasyona karşı yatırım arayışına giren vatandaşların daha çok arazi yatırımlarını tercih ettiklerini vurguladı. İstanbul DHA

Kaynak: DHA