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Enflasyondaki katılığı azaltacak yapısal adımlar sürmeli

Hükumete enflasyon hedefine ilişkin mektup gönderen TCMB, enflasyonda beklentiler ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme olduğunu vurgulayarak, katılığı azaltacak yapısal adımların sürmesi gerektiğini kaydetti.

31.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:37
Enflasyondaki katılığı azaltacak yapısal adımlar sürmeli

Hükumete enflasyon hedefine ilişkin mektup gönderen TCMB, enflasyonda beklentiler ve fiyatlama davranışlarında belirgin bir iyileşme olduğunu vurgulayarak, katılığı azaltacak yapısal adımların sürmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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