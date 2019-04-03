“Enflasyondaki düşüş gıdadaki düşüşle gelir”
Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyonda son aylarda değişmez şampiyonun gıda olduğuna dikkati çekerek, "Aylardır acil önlem alınmalı diyoruz.
Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyonda son aylarda değişmez şampiyonun gıda olduğuna dikkati çekerek, "Aylardır acil önlem alınmalı diyoruz. Görünen o ki gıdada ateş düşmezse, enflasyonda da anlamlı bir düşüş görmeyeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com