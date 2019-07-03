Enflasyonda sert düşüş
TÜİK, Haziran enflasyonunu açıkladı.
TÜİK, Haziran enflasyonunu açıkladı. Yıllık enflasyon, beklendiği gibi baz etkisinin de desteğiyle sert düşüş kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
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