ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, bu yıl için iki faiz artışı daha öngördüğünü ancak enflasyonda hızlanma görülürse üç faiz artışını destekleyebileceğini söyledi.

Harker, New York'ta yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine yükselmesinin ek faiz artırımlarını uygun hale getireceğini ifade etti.

Yıl sonuna kadar iki kez daha faiz artırılmasından yana olduğunu belirten Harker, "Şu anda bu yıl için iki faiz artışı daha öngörüyorum ancak enflasyonda hızlanma görürsek üç faiz artışını desteklemem mümkün." dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine son 10 yılda hiç olmadığı kadar yakın olduğunu belirtti.

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 genişlemesini beklediğini belirten Bostic, faiz artışına yönelik beklentisini ise paylaşmadı.