"Enflasyonda ciddi gerilemeler bekliyoruz"

03.09.2019 15:50

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, eylül ayında enflasyonda ciddi gerilemeler beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarında baz etkisiyle bekledikleri gerilemenin, döviz kurlarındaki düşüş ve mevsimsel etkilerle beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Bu ay baz etkisinin daha fazla görülebileceğini aktaran Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayında baz etkisini çok daha fazla göreceğimizi düşünüyoruz ve enflasyonda ciddi gerilemeler olabileceğini bekliyoruz. Ayrıca 12 Eylül'de Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı olası faiz indirimi kararı da enflasyonun gerilemesine katkı verecektir. Bunun yanında yılın son iki ayında, baz etkisi ortadan kalkacağı için enflasyonun tekrar artış eğilimine dönebileceğini ve yılı yüzde 14-15 bandında kapatabileceğimizi düşünüyoruz. 2016 yılının aralık ayından bu yana üretici fiyatlarının TÜFE'nin altına inmesini memnuniyetle görüyoruz. Üretim maliyetleri açısından ÜFE'nin gerilemesini önemsiyor ve olumlu buluyoruz. Döviz kurlarında aşırı bir hareket olmazsa, önümüzdeki ay baz etkisiyle ÜFE'deki gerilemenin devam edeceğini de öngörüyoruz."

KSO Başkanı Zeytinoğlu, üretici fiyatlarındaki gerilemenin iç talepteki daralma nedeniyle firmaların karlılıklarını düşürdüklerini gösterdiğini de kaydetti.

Kaynak: AA