Enflasyona tarla freni

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın en önemli nedenlerinden olan gıdaya, uzun zamandır vurgu yaptıklarını belirterek, tarladan ürünlerin çıkmasıyla birlikte enflasyonda da gevşemenin başladığını söyledi.

Enflasyona tarla freni

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, enflasyondaki artışın en önemli nedenlerinden olan gıdaya, uzun zamandır vurgu yaptıklarını belirterek, tarladan ürünlerin çıkmasıyla birlikte enflasyonda da gevşemenin başladığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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