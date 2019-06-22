Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor
Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.
Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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