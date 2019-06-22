Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.