Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.

Enflasyona endeksli ürünlere ilgi artıyor

Döviz kuru, enflasyon gelişmeleri ve piyasa oynaklıkları başta olmak üzere birçok faktörün birlikte etkili olduğu dolarizasyonda yukarı yönlü eğilim sürerken, YP cinsinden mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 54,6'ya yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et