Enflasyon yüzde kaç oldu? Geçen sene enflasyon yüzde kaç oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enflasyon yüzde kaç oldu? Geçen sene enflasyon yüzde kaç oldu?

Enflasyon yüzde kaç oldu? Geçen sene enflasyon yüzde kaç oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021'in son günlerinde merak konusu olan ve araştırılan 2021 enflasyon oranları açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak yapılan açıklama sonrası Son dakika 2021 enflasyon açıklandı? Enflasyon kaç oldu? Geçen sene enflasyon yüzde kaç oldu?

2021 genel ve Aralık ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Beklenen açıklama geldi ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı? 2021 yılı enflasyon oranları da araştırılırken aylık-yıllık enflasyon oranları sorgulandı. Peki, 2021 enflasyon yüzde kaç? Aralık Ayı enflasyon kaç oldu?

ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?,

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

 Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title