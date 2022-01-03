Enflasyon yüzde kaç oldu? Geçen sene enflasyon yüzde kaç oldu?

2021 genel ve Aralık ayı enflasyon oranları merakla bekleniyor. Beklenen açıklama geldi ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı? 2021 yılı enflasyon oranları da araştırılırken aylık-yıllık enflasyon oranları sorgulandı. Peki, 2021 enflasyon yüzde kaç? Aralık Ayı enflasyon kaç oldu?

ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?,

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

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