Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon nedir? Enflasyon oranı şu an kaç?
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Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon nedir? Enflasyon oranı şu an kaç?

Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon nedir? Enflasyon oranı şu an kaç?
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından Enflasyon yükselirse ne olur? sorusunun yanıtı merak edildi. Kavcıoğlu umut veren sözler sarf ederek, "Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamalarına yer verildi. Peki enflasyon nedir? Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon oranı şu an kaç? Enflasyon olursa ne olur? Enflasyon artarsa ne olur?

Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporuna ilişkin sunum yapıldı. Bu sırada Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

ENFLASYON YÜKSELİRSE NE OLUR?

Halk arasında 'yaşam pahalılığı' anlamında kullanılan enflasyon kelimesi, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışı ifade eder.

Enflasyon, 'olumsuz' bir duruma işaret eder. Halk arasında, gündelik hayatta 'enflasyon arttı' denir. Yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini artırır.

Enflasyon oranı şu an kaç?

TCMB'nin yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. Kavcıoğlu sözlerinde umut veren bir mesaj yayımlayarak, "Yüksek frekanslı veriler büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." sözlerine yer verdi.

Enflasyon olursa ne olur?

Üretim maliyetlerindeki artış, iş gücü piyasası ve ücretler kaynaklı olabileceği gibi, petrol ve gıda gibi emtia fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle de gerçekleşebilir. Döviz kurundaki artışlar da üretim sürecinde ithal girdi kullanan sektörlerin maliyetleri yoluyla enflasyona yol açabilmektedir.

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Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon nedir? Enflasyon oranı şu an kaç? - Haberler
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