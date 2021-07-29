Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon nedir? Enflasyon oranı şu an kaç?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 3. Enflasyon Raporu'nu açıklamasının ardından Enflasyon yükselirse ne olur? sorusunun yanıtı merak edildi. Kavcıoğlu umut veren sözler sarf ederek, "Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamalarına yer verildi. Peki enflasyon nedir? Enflasyon yükselirse ne olur? Enflasyon oranı şu an kaç? Enflasyon olursa ne olur? Enflasyon artarsa ne olur?