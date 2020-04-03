Enflasyon verisi takip edilecek Yurt içi piyasalar bugün TÜİK tarafından açıklanacak tüketici enflasyonuna odaklanmış durumda.

Enerji fiyatlarında yaşanan gerilemeyle birlikte yıllık enflasyonun Mart ayında 11 seviyelerine düşmesi bekleniyor. Asya piyasalarında haftanın son işlem gününde risk iştahındaki düşüklüğü bağlı olarak satıcılı bir görünüm söz konusu. Bütün dünyada koronavirüs pandemisinin yayılma hızı takip ediliyor. Ülkeler karantina süresini uzatırken, pandemi kaynaklı ekonomik daralmanın boyutu belirsizlik yaratıyor. Küresel risk iştahındaki düşüklüğe bağlı olarak endeksin haftanın son işlem gününe satıcılı bir başlangıç yapması beklenebilir.

USDTRY… Dolar Global Bazda Güçlü Kalmayı Sürdürdü… Gelişen piyasa ülke para birimleri küresel risk iştahındaki azalmayla birlikte negatif bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde direnç gösteriyor. Güvenli varlık talebinden destek buluyor. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde Dolar TL kuru 6.66 seviyelerinin üzerinde işlem görüyor.

EURTRY… Euro Global Bazda Zayıf Bir Görünüm Sergiliyor… Euro'nun global bazda değer kaybetmesine bağlı olarak Euro TL kuru 7.18 seviyelerine kadar geriledikten sonra yükselişe geçti. Haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde 7.23 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Parite 1.0850 Seviyesinin Altına Sarktı… Koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye olan olumsuz yansımaları istihdam verileri üzerinden izleniyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırarak 6.6 milyon kişi oldu. Euro Dolar paritesi işsizlik maaşı başvurularının rekor kırmasıyla birlikte 1.09 seviyelerinin altına sarktı. Gelen makroekonomik veriler ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayının zor geçeceği söylemini teyit ediyor. FED'in bilançosu 5.81 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasına rağmen dolar global bazda güvenli varlık talebinden destek buluyor. Bugün Avrupa ve ABD'de veri akışı oldukça yoğun geçecek. PMI ve ABD'den gelecek istihdam verileri piyasaların radarında olacak.

XAUUSD… Altın Güvenli Liman Talebinden Destek Buluyor… ABD haftalık işsizlik başvurularının 6.6 milyona yükselmesinden sonra altının ons fiyatı 1610 $ seviyelerine yükseldi. Koronavirüs pandemisi kaynaklı endişeler güvenli liman varlıklarına destek oluyor. Makroekonomik veri gündemi açısından haftanın son işlem günü yoğun geçecek. Piyasalar PMI ve istihdam verilerini takip edecek. Koronavirüs pandemisi kaynaklı endişeler altın fiyatlarında yüksek volatilite görülmesine neden oluyor.

GLDGR… Gram Altın Yeni Rekor Seviyelere Yöneldi… Altının ons fiyatındaki yükselişle gram altın yeni rekor seviyeleri test etti. Gram altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 345 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar TL kurundaki yükselişin ons altına eşlik etmesi, gram altın fiyatlarının rekor seviyeleri test etmesine destek sağlayabilir.

BRENT… Trump'ın Arz Kesintisine İşaret Etmesiyle Sert Bir Şekilde Yükseldi… ABD tarafından Suudi Arabistan'a Rusya ile fiyat savaşını sonlandırması konusunda çağrı geldi. Trump Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kesintisi konusunda anlaşmasını beklediklerini ifade etti. Petrol fiyatları son 18 yılın en düşük seviyelerinden yükselme çabası içerisine girdi. Dün sert bir şekilde yükselen brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününe %4.2'ye yakın düşüşle başladı. Petrolde arz kaynaklı problemlerin yanı sıra koronavirüs pandemisi kaynaklı olarak talebin de zayıf seyretmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Dün bir ara 34 $ seviyelerini test eden Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde 27 $ sevilerinde işlem görüyor.

S&P500… Enerji Hisseleri Öncülüğünde Yükseldi… ABD hisse senetleri dün enerji sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimindeydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol arzı kesintisi konusunda anlaşacağını beklediğini söylemesi sonrasında petrol fiyatları kısa süre içerisinde sert bir şekilde yükseldi. Enerji hisselerine gelen alımla birlikte S&P500 endeksi bu haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı. Haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki rekor artış endekste satış baskısı oluşturdu.

Kaynak: Bültenler