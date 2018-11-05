Enflasyon Verisi Öncesinde Dolar Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Geçtiğimiz haftayı 5,41 TL seviyesinden tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,43 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5,41 TL seviyesini görürken, şu sıralar 5,43 euro ise 6,19 TL'den işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 0,02 DÜŞTÜ

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,02 düşüşle 96,27 seviyesinde bulunurken; euro/dolar paritesi 1,1392 seviyelerinde.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi bugün açıklanacak. TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.