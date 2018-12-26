Enflasyon Üzerinde Zam Olması Sevindirici"

HAK-İŞ Konfederasyonu Edirne İl Başkanı Emre Promet, 2019 yılı için açıklanan asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin uzlaşmasıyla çıkmasının önemli olduğunu bildirdi.

Promet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin işçilere hayırlı olmasını diledi.

Asgari ücretli çalışanların son yıllarda enflasyon üzerinde zam almasının sevindirici olduğunu ifade eden Promet, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen belirlenen asgari ücretin, ülkemiz için çalışanlarımız için işverenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanın çaba ve gayretlerini yakinen biliyoruz. Bugüne kadar uygulanan politika, asgari ücretteki zam oranının enflasyondaki artıştan fazla olmasıydı. Hatta bazı dönemlerde yaşanan enflasyonun çok üzerinde asgari ücret artışları sağlanmıştır. Örneğin 2016 yılında net bin 300 lira asgari ücret olmuş, yüzde 30 oranında artış sağlanmıştır. 2017 yılında ise yine enflasyonun üzerinde bir artış sağlanmıştır. Bu yıl da kasım ayı itibariyle belirlenen enflasyonun üzerinde bir rakam belirlendiği görülmüştür. Bu nedenle asgari ücretin belirlenmesine büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. "

Asgari ücretle ilgili yapılan desteklemelerin devamının da yerine bir karar olduğunu da vurgulayan Promet, "Özellikle asgari ücretin artışından dolayı işletmelerin de yükünü hafifletmek için yapılan desteklerin devam edecek olmasını önemli buluyoruz. Bu konuda işverenlerle aynı şekilde düşünüyoruz. Hatta talebimiz işletmelerde sendikalı olan iş yerlerinde indirimlerin, vergi indiriminin daha fazla olmasını ve sendikal örgütlülüğü teşvik edici bir düzenlemeye dönüştürülmesi gerektiğini talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA