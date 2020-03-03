Enflasyon sonrası 'ölçülü' faiz indirimi beklentisi
Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.
03.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:07
Ekonomistler, enflasyonun şubatta piyasa beklentisinin oldukça altında gerçekleştiğini belirterek, 19 Mart'taki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında daha ölçülü faiz indirimi gelebileceği öngörüsünde bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com