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Enflasyon şampiyonu sarımsak oldu

Enflasyon şampiyonu sarımsak oldu
04.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:36

Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre; fiyatı bir önceki aya göre en fazla artan ürün yüzde 46,18 artan sarımsak ilk sırada yer alırken, kuru soğan yüzde 37,50 ile ikinci sırada, fiyatı yüzde 31,02 artan patates ise üçüncü sırada yer aldı.

Nisanda fiyatı en fazla ürünler sıralaması; sarımsak yüzde 46,18, kuru soğan yüzde 37,50, patates yüzde 31,02, kivi yüzde 30,45, portakal yüzde 26,66, havuç yüzde 20,16, elma yüzde 17,91, limon yüzde 16,86, yumurta yüzde 14,96, mücevher (altın) yüzde 14,32, mercimek yüzde 12,62, parfüm yüzde 10,31, çocuk gömleği yüzde 9,70, etek yüzde 7,32, sabun yüzde 6,82, cilt ve vücut ürünleri yüzde 6,78, ayçiçek yağı yüzde 5,92, domates yüzde 5,81, kadın ceketi yüzde 5,63 ve erkek gömleği yüzde 5,53 şeklinde oldu.

Fiyatı en fazla patlıcanın düştü

Nisan ayında fiyatı bir önceki aya göre en fazla düşen ürün yüzde 43,57 ile patlıcan olurken, ikinci sırada fiyatı yüzde 36,99 düşen salatalık oldu. Üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 20,73 düşen LPG ücreti oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti: "Patlıcan yüzde 43,57, salatalık yüzde 36,99, kabak yüzde 34,23, LPG ücreti yüzde 20,73, sivri biber yüzde 20,44, kıvırcık yüzde 14,48, tüp gaz ücreti yüzde 11,50, benzin yüzde 10,32, motorin yüzde 9,26, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) yüzde 5,60, elektrikli saç bakım aletleri yüzde 4,58, telefon ekipmanları (cep) yüzde 3,62, ütü yüzde 2,54 kombi yüzde 2,22, su faturası yüzde 1,63, ayran yüzde 1,00, zeytin yüzde 0,59, otel ücreti yüzde 0,40, ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 0,36 ve saç bakım ürünleri yüzde 0,31. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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