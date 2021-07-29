Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor

Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından piyasalardaki pozitif seyir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından piyasalardaki pozitif seyir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu sonrası devam ediyor.

Fed'in dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından güne alıcılı başlayan yurt içi piyasalarda, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görülüyor.

Kavcıoğlu Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon beklentilerini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttiklerini belirtirken, yıl sonu gıda enflasyonu beklentilerini de yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkardıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 1,7 artışla 8 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.383 puana çıkarken, sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Gün içinde 8,4865'e kadar gerileyerek 16 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL ise, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 8,5125'ten alıcı buluyor.

Avro/TL paritesi yüzde 0,1 düşüşle 10,1200'den işlem görürken, altının gram fiyatı ise ons fiyatındaki artışa paralel yüzde 0,3 değer kazancıyla 498,3 lira seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu toplantısında konuştu: (1)
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.
Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.
Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,51 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Eda Erdem Aytaç Kara Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enflasyon Raporu sonrası yurt içi piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 12:20:24. #1.15#

title