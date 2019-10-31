Enflasyon Raporu 2019-IV

31.10.2019 11:12

TCMB Başkanı Murat Uysal: "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2019 sonunda yüzde 11,2 ile yüzde 12,8 aralığında (orta noktası yüzde 12), 2020 sonunda ise yüzde 5,3 ile yüzde 11,1 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Kaynak: AA