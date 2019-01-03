Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, enflasyondaki mevcut yüksek seviyelerin kaynağının döviz kurlarındaki artış ve hareketlilik olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyondaki yüksek seviyelerin kaynağının, döviz kurlarındaki artışın yansıması olduğunu belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki hareketlilik, fiyatların yükselişindeki ana etkendir. Biz sanayicileri asıl etkileyen üretim maliyetlerinin yüksekliği. Döviz kurlarının gevşemesi ve enerjiden kaynaklanan iyileşmenin etkisiyle ÜFE'de iki aydır hızlı gerileme görüyoruz. Aralık ayında aylık ÜFE'deki yüzde 2,22'lik gerilemede enerji maliyetlerindeki yüzde 8,91'lik düşüşün etkisi dikkat çekiyor."

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 gerilediğini, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Kaynak: AA