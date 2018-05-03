Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, beklentilerin üzerine çıkan enflasyonla mücadelede farklı ve yeni aksiyon planlarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yüksek döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatlarının yüzde 16,37'ye yükseldiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, "Döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarını da artırarak üretim maliyetlerini yukarı itiyor. ÜFE yüzde 16,37'ye ulaştı. TÜFE'de ise son baz etkisi avantajından faydalanamadık. Ne yazık ki yüksek üretici fiyatları, tüketici fiyatlarını daha da yukarı çekecektir. Yılı çift haneli rakamla kapatacağımızı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Nisan ayında, aylık en fazla artışın kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleştiğini, petrol fiyatlarındaki artış ve dolardaki yüksek seyir sonunda kok ve rafine petrol ürünlerinde aylık yüzde 10,35 ve yıllık yüzde 41,43 ile gerçekleşen fiyat artışının dikkat çektiğini gördüklerini belirterek, "Girdi fiyatlarındaki bu artışlar, üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Beklentilerin üzerine çıkan enflasyonla mücadelede, farklı ve yeni aksiyon planlarına ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, mayıs ve haziran aylarının ramazan ayının konjonktürel etkisi nedeniyle enflasyonu yukarı çekeceğini, tüm bu gelişmelere paralel olarak ramazan ayının da enflasyonu yükselteceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Baz etkisinin avantajının da ortadan kalktığını düşünürsek önümüzdeki birkaç ayda da enflasyondaki yükselişin devam edeceğini söyleyebiliriz. İmalat sanayinde aylık yüzde 2,79 fiyat artışı oldu. Bazı imalat sektörleri fiyat artışları bakımından fazlasıyla dikkat çekiyor. Kok ve rafine petrol ürünleri, ana metaller, ağaç ve mantar ürünleri, motorlu kara taşıtları ve kağıt ve kağıt ürünleri sektörlerinde yıllık fiyat artışları yüzde 20'nin üzerinde seyrediyor. Bunlar yüksek oranlar. Bunun yanında yıllık yüzde 19,80 olan ara mallarındaki fiyat artışları da genel fiyat artışının üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz."