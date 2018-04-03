Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Tüketici enflasyonunda (TÜFE) aylık yüzde 0.99, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) ise yüzde 1.54 artış yaşandığını, yıllık yüzde 10.23, üretici enflasyonunun ise yüzde 14.28 gerçekleştiğini kaydetti

BAGEV ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Tüketici enflasyonunda (TÜFE) aylık yüzde 0.99, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) ise yüzde 1.54 artış yaşandığını belirten Ali Çandır, tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 10.23, üretici enflasyonunun ise yüzde 14.28 gerçekleştiğini kaydetti. Enflasyonun piyasa beklentilerine yakın gerçekleştiğine dikkat çeken Çandır, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin kısmi olarak yansımaları, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim ve iç talepte yaşanan artışın enflasyonun ateşini yükselttiğini kaydetti. Enflasyonun düşürülmesinde yılın ilk dört ayı rakamlarının önemini vurgulayan Çandır, baz etkisinin Nisan enflasyonuna da yansıyacağını bildirdi.

"Enflasyonda katılaşma uyarısı"

Yurtiçi üretici enflasyonunun aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 14.28 olarak ilan edildiğini belirten Ali Çandır, "Bu gerçekleşmelerle ÜFE'de geçtiğimiz yıla oranla yüzde -11 oranında gerileme yaşanmıştır. Yıllık enflasyonda 2 puana yaklaşan bu düşüşe karşın, aylık bazda yarım puan düzeyinde görülen artış, gelecek aylar ve yılsonu için üretici cephesinde yüzde 16 düzeyinde katılaşan bir yıllık üretici enflasyona sahip olacağımız beklentisini güçlendirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Çekirdeki yükseklik endişelendiriyor"

Mart ayı çekirdek enflasyonunun aylık yüzde 0,79 ve yıllık yüzde 11,44 olarak ilan edildiğine dikkat çeken BAGEV Başkanı Çandır, geçen aya göre çekirdekte iyileşme görülmesine karşın son 15 yılın en yüksek çekirdek enflasyonunun yaşandığını söyledi. Çandır, çekirdek enflasyonun son 15 yıl ortalamasının yüzde 50 üzerinde olmasının endişe oluşturduğunu vurguladı.

Batı Akdeniz'in ateşi yüksek

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz'de enflasyon rakamlarının yüksekliğine işaret eden Ali Çandır, "Bölge enflasyonunun mart ayında yüzde 1.32 ile ülke ortalamasının yüzde 33 üzerinde, yıllık enflasyonda ise yüzde 10,94 ile ülke ortalamasının yüzde 7 üzerinde gerçekleşmiştir. Böylece mart ayı enflasyonumuz geçen aya göre bölgeler sıralamasında 1. en yüksek, geçen yıla göre ise 4. en yüksek enflasyon olmuştur" değerlendirmesinde bulundu. Batı Akdeniz'in 2018 yılının ilk çeyreğinde 26 bölge arasında en yüksek enflasyonu yaşadığını bildiren Çandır, "Bu gerçekleşmelerle 2018 yılı bölgemiz enflasyonu, önümüzdeki dönemde, geçtiğimiz yıla oranla turizm ve ticaretteki nispi artış beklentisinin de etkisiyle ülke ortalamasının üzerinde seyredecektir" dedi. Çandır, Batı Akdeniz'de giyim ve gıda harcamalarının enflasyonu yükseltici etkisine dikkat çekti. - ANTALYA