Enflasyon Rakamlarının Yankıları

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Mart ayı enflasyonunun önemli oranda işlenmiş gıda ürünleri kaynaklı olduğunu belirtti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mart ayı enflasyonunun önemli oranda işlenmiş gıda ürünleri kaynaklı olduğunu belirten Çetin, temel gıda ürünlerine dönük stratejik yatırımların gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

"Enflasyon özellikle işlenmiş gıda ürünleri kaynaklıdır"

Tüketici enflasyonunun yarısının gıda fiyatlarından geldiğini, gıda dışında sırasıyla akaryakıt, giyim ve elektrikli ev aletleri gibi grupların enflasyon artışında etkili olduğunu aktaran Çetin, "Gıda enflasyonunda en yüksek fiyat artışı karnabahar ve sivri biberde gerçekleşmiş olsa da asıl etkili olan kalemler et ve süt mamulleridir. Yaş sebze ve meyve grubunda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle narenciye dışındaki ürün fiyatlarında düşüşler başlamıştır. Sebze ve meyvede artık mevsimsel yeni ürün ve arz hacmine bağlı normal dalgalanmalar söz konusudur. Narenciyede aylık fiyat artışının fiyatların yüksek olduğu anlamına gelmediğine, örneğin portakal fiyatının geçen yılla aynı düzeyde kaldığına dikkat edilmelidir. Esasen tüketici enflasyonunda artışa farklı bir neden aramaya gerek yoktur, üretici fiyatlarındaki yüksek seyir tüketici enflasyonunun daha fazla düşmesini engellemektedir. Tüketici ve üretici enflasyonunda ana kaynağın işlenmiş gıda ürünleri olmaya devam etmesi enflasyonun yapısal nitelik kazanmasından ve enflasyon beklentilerinin katılaşmasından kaynaklanmaktadır" dedi.

Gıda ürünlerinin halkın tüketim harcamalarında yüzde 23 payla ilk sırada geldiğini kaydeden Davut Çetin, düşük gelir gruplarında bu oranın yüzde 29 düzeyinde olduğunu, dolayısıyla gıda enflasyonuna karşı çözümlerin hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

"En yüksek aylık ve 3 aylık enflasyon Batı Akdeniz'de"

Çetin şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,32, üç aylık bazda yüzde 3,56 ve yıllık bazda yüzde 10,94 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizde enflasyon, aylık, üç aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık ve üç aylık bazda birinci, yıllık bazda ise dördüncü sırada yer almıştır. Mart ayı enflasyonundaki farklılaşma giyim ve gıda fiyatlarından kaynaklanmıştır. Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artışlar yüzde 4,37 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,64 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,66 ile sağlık harcama gruplarında olmuştur. Üç aylık enflasyonda en yüksek artışlar, yüzde 7,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 6,21 ile sağlık ve yüzde 5,21 ile konut harcama gruplarında görülmüştür. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 15,45 ile ev eşyası, yüzde 14,21 ile ulaştırma ve yüzde 13,12 ile sağlık gruplarında gerçekleşmiştir. Üç aylık bazda en fazla düşüş yüzde 5,53 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülmüştür." - ANTALYA