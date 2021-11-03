Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekim enflasyon ne zaman açıklanır? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, enflasyon beklentisini ve ekim enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2021 ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Ekim Ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet