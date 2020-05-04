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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı
04.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:15

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 10,94, aylık yüzde 0,85 arttı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 10,94, aylık yüzde 0,85 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi'nde (TÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,90 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91 ile eğlence ve kültür ve yüzde 5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 31,32 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,52 ile konut oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 1,83 ile ulaştırma grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer gruplar ise yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 4,66 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,27, aylık yüzde 1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 6,71, aylık yüzde 1,28 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,28, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,87 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 6,27 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,44, imalatta yüzde 6,27, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,86, su temininde yüzde 4,57 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 10,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 11,02 artış, enerjide yüzde 11,25 azalış, sermaye malında yüzde 11,16 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 1,41 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,22, imalatta yüzde 1,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,31 artış, su temininde yüzde 0,53 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,40, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,18 artış, enerjide yüzde 7,97 azalış, sermaye malında yüzde 2,91 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 50,51 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; yüzde 50,51 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 39,20 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 34,34, metal cevherleri yüzde 23,20, diğer mamul eşyalar yüzde 18,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 28,46 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; yüzde 28,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 27,71 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,53 ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 8,03, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 6,71, diğer mamul eşyalar yüzde 5,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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