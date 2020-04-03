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Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 8,50, aylık yüzde 0,87 arttı.

03.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,86, aylık yüzde 0,57; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık yüzde 8,50, aylık yüzde 0,87 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi tüketici ve yurtiçi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,52 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,91 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 11,65, AYLIK YÜZDE 0,77 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 7,79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10,90, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,25, enerjide yüzde 1,53, sermaye malında yüzde 9,99 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 0,91 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 0,91, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99, su temininde yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,03, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,76 artış, enerjide yüzde 6,82 azalış, sermaye malında ise yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 25,70 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; yüzde 25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 46,19, metal cevherleri yüzde 20,08, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 22,46 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık en fazla azalış; yüzde 22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,71, ana metaller yüzde 3,39, diğer mamul eşyalar yüzde 2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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