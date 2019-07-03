Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2019 Haziran döneminde aylık yüzde 0,03, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de aynı dönemde yüzde 0,09 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Haziran dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,65 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,86, eğitimde yüzde 1,50, sağlık ve ev eşyasında yüzde 0,57 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 1,65 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Haziran ayında endekste yer alan gruplardan giyim ve ayakkabıda yüzde 1,57 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,04 düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 26,88 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 22,51, lokanta ve oteller yüzde 20,84, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,24 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,20 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) AYLIK YÜZDE 1,19 ARTTI İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,19, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,89 artış gerçekleşti. Haziran 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 51 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,81 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,50 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,45 düşüş, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,83, su temini sektöründe yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK, GAZ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,83 ile elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 4,44 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 2,19 ile kağıt ve kağıt ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,79, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,10, ana metaller yüzde 2,70 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALINDA GERÇEKLEŞTİ Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Haziran ayında aylık en fazla artış dayanıklı tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA