Enflasyon rakamları açıklandı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; TÜFE'de 2022 Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi