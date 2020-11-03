Enflasyon oranı nedir? Enflasyon rakamları ekim 2020 belli oldu!
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Enflasyon oranı nedir? Enflasyon rakamları ekim 2020 belli oldu!

03.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:57
Enflasyon oranı nedir? Enflasyon rakamları ekim 2020 belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Ekim ayı enflasyon oranı kaç? Enflayon arttı mı? Açıklanan verilere göre ekim ayında TÜFE aylık yüzde 2,13 artarak yıllık yüzde 11,89 oldu. İşte, enflasyon rakamları ekim 2020...

Enflasyon oranları açıklandı! Hangi gruplarda artış oldu? TÜİK'in açıkladığı veriler ışığında, 12 aylık ortalamalar neticesinde tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi. Enflasyon oranı nedir?

ENFLASYON ORANI NEDİR?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 17,48, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 18,20 arttı.

2020 EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI

* Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.

* Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

* Ekim 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

* İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,18 artış gerçekleşti.

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