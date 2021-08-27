Enflasyon konusunda temkinli Almanlar altına koşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enflasyon konusunda temkinli Almanlar altına koşuyor

Enflasyon konusunda temkinli Almanlar altına koşuyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman yatırımcılar, artan enflasyon, düşük faizin devam etmesi ve küresel ekonominin artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yavaşlayan bir toparlanma ile karşı karşıya kalmasıyla altına koşuyor.

Alman yatırımcılar, artan enflasyon, düşük faizin devam etmesi ve küresel ekonominin artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yavaşlayan bir toparlanma ile karşı karşıya kalmasıyla altına koşuyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, geleneksel olarak Avrupa'nın en büyük külçe ve sikke alıcısı olarak bilinen Almanya'da fiziksel altına talep, 2009 yılının ilk yarısından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'nın külçe ve sikke olarak altın talebi, yılın ilk yarısında 2020 yılının son çeyreğine göre yüzde 35 arttı. Ülkenin mücevher olarak altın talebi de bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 artış gösterdi.

Dünya Altın Konseyinin 2019 tüketici araştırma anketinde, Alman yatırımcılarının yüzde 64'ü altını enflasyon/döviz dalgalanmalarına karşı iyi bir koruma olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.

Analistler, Almanların altına ilgisinin kökenini, bir asır önce Weimar Cumhuriyeti'nde (1918-1933 dönemi) görülen ve tüketicilerin satın alma gücünü çökerten hiperenflasyonda yattığını hatırlatarak, Avrupa'daki negatif faiz oranlarının da altın gibi varlıkları daha çekici hale getirdiğini belirtti.

Öte yandan, Delta varyantının yarattığı ekonomik endişelerden destek bulan altın, Fed'in varlık alımlarının yılsonundan önce azaltılacağı beklentisiyle haziran başından beri yüzde 7 geriledi. Uluslararası piyasalarda spot altın 1.800 seviyesinde işlem görüyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin sona ermesi, yüksek enerji fiyatları ve tedarik darboğazlarının etkisiyle temmuzda yüzde 3,8'ye çıkarak, Aralık 1993'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede enflasyon en son Aralık 1993'te yüzde 4,3'e ulaşmıştı. Geçen ayıki yüzde 3,8'lik enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği yüzde 2'nin üstünde kalması dikkati çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Almanya) Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Muslera Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Enflasyon konusunda temkinli Almanlar altına koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 11:36:15. #1.16#

title