Enflasyon, ISM, PMI

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Nisan'da %0.3 artan kişisel gelirler Mayıs'ta %0.4 arttı. Bir ay önce %0.4 artan harcamalar bu ay %0.1 arttı. Beklenti gelirlerin %0.3, harcamaların %0.1 artmasıydı. Fed'in de yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) beklendiği gibi aylık %0.1 düştü. Yıllık bazda ise %1.7'den %1.4'e geriledi. PCE'deki gerilemenin gelecek aylarda da sürmesi Fed yetkililerinin bu yıl bir faiz artışı daha yapma planlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, altta yatan fiyat baskılarının artmasına rağmen Haziran'da yüzde 1.3'e gerileyerek Avrupa Merkez Bankası'nın politika normalizasyonuna "sağduyulu" yaklaşım çağrısını destekledi. Eurostat'ın Cuma günü açıkladığı veriye göre, tüketici fiyatları, yüzde 1.4'lük artışının ardından Haziran ayında yıllık olarak yüzde 1.3 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Çekirdek enflasyon, Mayıs ayındaki yüzde 0.9'luk seviyesinden yüzde 1.1'e yükselerek beklentileri aştı.