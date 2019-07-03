Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

Kaynak: AA
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