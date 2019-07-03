Enflasyon haziran ayında yüzde 0.03 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Türkiye'de bir önceki aya göre yüzde 0.03 oranında arttı.

TÜİK, "Aylık en yüksek artış yüzde 2.65 ile lokanta ve oteller grubunda oldu" derken en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.65 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Euronews.com'da Görüntüle