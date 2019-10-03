Enflasyon eylülde yüzde 0,99 arttı

03.10.2019 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde aylık yüzde 0,99 arttı. TÜFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti.



Enflasyon ağustos ayında artarak yüzde 15.1 oldu: Zam şampiyonu salatalık Euronews.com'da Görüntüle