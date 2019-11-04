Enflasyon ekimde yüzde 2 arttı, yıllık artış ise yüzde 8,55 oldu

04.11.2019 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eki ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti. Eylül ayında yüzde 9,26 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,55'e geriledi.



Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabıda



Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Euronews.com'da Görüntüle