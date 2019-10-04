Enflasyon düşmedi; fiyatlardaki artış yavaşladı

04.10.2019 18:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini yayınladı. Buna göre tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 0,99 oranında artarken yıllık bazda TÜFE yüzde 9,26 olarak gerçekleşti. Bu veri ile birlikte enflasyon uzun süreden sonra yeniden tek haneli seviyelere geriledi.



Bu gerilemede 2018 yılı Eylül ayında yaşanan yüzde 6,3'lük enflasyonun yıllık hesaptan çıkmış olmasının, diğer bir ifade ile "baz etkisinin" rolü oldukça büyük. Euronews.com'da Görüntüle