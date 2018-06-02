Enflasyon, Döviz ve Faizdeki Olağan Dışı Yükselmeleri Durduracağız"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "24 Haziran'dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağan dışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye'de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız." dedi.

Tüfenkci ve AK Parti'nin 27'nci dönem Malatya milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken, Kışla ve İnönü caddelerindeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere konuşan Bakan Tüfenkci, esnaf kardeşleriyle bir araya geldiklerini ve 24 Haziran'da yapılacak seçimler için destek istediklerini anlattı.

Tüfenkci, gezisinin asıl amaçlarından birisinin ise esnafların durumunu yerinde görmek ve istişare yapmak olduğunu kaydederek, her zaman çarşı ve pazarlarda olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ekonominin gerçek sahibinin çarşı ve pazar esnafı olduğunu söyleyen Bülent Tüfenkci, "Esnaf, ekonominin bel kemiği ve nabzının attığı yer. Bu anlamıyla esnafımız son günlerde döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya yönelik operasyonları yakından takip ediyorlar ve Türkiye'ye sahip çıkma günü olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Tüfenkci, kredi derecelendirme ve finansal kuruluşlara 24 Haziran'da en güzel cevabın esnaf tarafından verileceğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Döviz ve faiz üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere en güzel cevabı buradaki esnaf kardeşlerim verecek. Kendileri de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak, gerekli cevabı sandıkta vereceklerine inanıyorlar. Biz de 24 Haziran'dan sonra, dersine iyi çalışan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hızlı bir şekilde piyasaların iyileşmesine ve yapılan operasyonlara yönelik adımları hep beraber atacağız. Ben inanıyorum ki enflasyondaki, faizdeki, kurdaki olağan dışı yükselmeleri de durdurmuş olacağız. Kurda istikrarı sağlayarak daha öngörülebilir bir Türkiye'de insanlarımızın yatırım yapmalarını sağlayacağız."