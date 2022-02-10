ABD enflasyonu yükselirse dolar, altın ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı, düşer mi?

Enflasyon yükselirse ne olur, enflasyon artarsa ne olur sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamı açıklandı. Süper güç olarak bilinen ülkede, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı.

ENFLASYON ARTARSA NE OLUR?

Halk arasında 'yaşam pahalılığı' anlamında kullanılan enflasyon kelimesi, mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışı ifade eder.

Enflasyon, 'olumsuz' bir duruma işaret eder. Halk arasında, gündelik hayatta 'enflasyon arttı' denir. Yüksek enflasyon, paranın satın alma gücünü azaltır. Yaşam maliyetini artırır.

Enflasyon Oranı şu an kaç?

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamı açıklandı. Süper güç olarak bilinen ülkede, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. Böylece ABD'de enflasyon son 40 yılın rekorunu kırdı.



Abd'de haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönündeydi. Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7 artış göstermişti.

ENFLASYON ARTARSA DOLAR, ALTIN NE OLUR?

Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle şekillenmektedir. Ancak, FED Başkanı Powell, Mart ayında bir faiz artırımına gidebileceklerinin altını çizmişti. Buna göre, Amerika'da enflasyonun yükselmesi durumunda FED faiz artırımı kararının çıkması bekleniyor. Bu da gelişmekte olan ülkelere giden fazla paranın kesilmesi, TL'nin de içinde olduğu gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybetmesi anlamına gelir.

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