Son dakika enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı!

Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon rakamları kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı. Kasım ayı enflasyon oranı!

SON DAKİKA ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 3 Aralık 2021 tarihinde saat 0.00'da kasım enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

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