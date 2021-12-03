Son dakika enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı! - Haberler
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Son dakika enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı!

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Son dakika enflasyon rakamları açıklandı mı? Enflasyon kaç oldu? Kasım ayı enflasyon oranı!

Kasım ayı enflasyon oranı ve rakamları, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. Enflasyon açıklandı mı? Son dakika enflasyon rakamları kaç? Her ay enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayına girilmesiyle beraber kasım ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Peki kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı belli oldu mu? Kasım ayı enflasyon oranı!

Enflasyon açıklandı mı? Enflasyon rakamları kaçta, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 artmıştı. Kasım ayı enflasyon oranı!

SON DAKİKA ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 3 Aralık 2021 tarihinde saat 0.00'da kasım enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 3 artışla yıllık yüzde 20,71'e yükseleceği yönündeydi. Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

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