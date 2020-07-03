Enflasyon 2020 Haziran oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Haziran enflasyon oranı beklentisi
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Enflasyon 2020 Haziran oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Haziran enflasyon oranı beklentisi

Binlerce memur ve emeklinin gözünü diktiği Haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Enflasyon ne zaman belli olacak? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları Haziran 2020 döneminde kaç oldu? İşte ayrıntılar...

Enflasyon 2020 Haziran oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Haziran enflasyon oranı beklentisi
03.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:23

Enflasyon oranları Haziran ayında kaç olacak merakla bekleniyor. Rakamların belli olmasından önce ise Haziran enflayon beklentisi çeşitli anketlerle açıklandı. Ekonimistlerin katıldığı ankete göre, TÜFE'nin yüzde 0,70 artmasını bekleniyor. İşte, Haziran 2020 enflasyon beklentisi...

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Haziran ayı için enflasyon rakamlarının 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

HAZİRAN ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ

Devlet memurları ve emekli maaşlarını etkileyen Haziran ayı enflasyon oranları gün içinde belli olacak fakat bundan önce Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını beklediklerini ifade etti.

AA Finans'ın, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ekonomistlerin beklentisi en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

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