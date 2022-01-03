Enfield'tan Bornova'ya ziyaret

Samimi geçen görüşmede belediyelerin yaptıkları çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, yeni yıl pastası kesilerek dostluk mesajları verildi.

Belediye bürokratlarının da katıldığı ziyarette, Enfield'ın Türk Belediye Başkanı Bakır, İngiltere'de yerel yönetimlerin işleyişi veyönetim anlayışıhakkında bilgi verdi. Hizmet verdikleri alanlar, gelir ve giderleri gibi bir çok konuda açıklama yapan Bakır, çalışmaları hakkında kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Enfield'ın, 500 bin kayıtlı 500 binde kayıtsız olmak üzere bir milyon nüfuslu bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Ali Bakır, " Türkiye'ye çok sık geliyorum. Yaptığınız çalışmaları ilgiyle izledim. Bugün sizinle deneyimlerimizi paylaşma fırsatı yakaladığımız için mutlu oldum. Başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Başkan İduğ projelerini anlattı

Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Mustafa İduğ, ileriye dönük yapmayı planladıkları çalışmalar hakkındabilgi verdi. Başkan İduğ, araç satın alma modeli, Dijital Sınıf ve Altın Bilezik gibi projeleri paylaşarak tasarruf tedbirleri kapsamında kaynağı kendi içinde çalışmalarla hizmet verdiklerini ifade etti. Tecrübelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu da dile getiren Başkan İduğ, "Yurt dışında biz Türkleri başarı ile temsil ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak ve yapılabilecek çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak çok gurur verici" diye konuştu.

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