Enfekte Olmuş Bir Hasta Virüsü Kaç Farklı Kişiye Yayıyor?
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Koronavirüs, Teknoloji

Enfekte Olmuş Bir Hasta Virüsü Kaç Farklı Kişiye Yayıyor?

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken yapıaln son araştırmalar, enfekte olmuş bir hastanın virüsü kaç farklı kişiye yaydığını ortaya koydu.

24.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:34
Enfekte Olmuş Bir Hasta Virüsü Kaç Farklı Kişiye Yayıyor?

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken yapıaln son araştırmalar, enfekte olmuş bir hastanın virüsü kaç farklı kişiye yaydığını ortaya koydu.

Bir Vaka = Üç Yeni Vaka

Uzmanlar uzun bir süredir enfekte olmuş ortalama bir kişinin, virüsü kaç farklı kişiye yayıyor olabileceği sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. R0 olarak adlandırılan ve R naught olarak telaffuz edilen bu değerin 2,5 - 3,0 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da mevcut her bir vakanın, üç yeni vakaya yol açtığı anlamına geliyor.

Araştırmacılara göre hastalıkla başa çıkabilmek için bu değerin birin altında olması gerekiyor.

Riskler Geniş

Henüz doğrulanmamış veriler eşliğinde virüs ile enfekte olan kişilerde enfekte olma ile semptom gösterme arasında geçen kuluçka süresinin yaklaşık olarak (ortalama) 5 gün olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu süreçte virüsün yayılabilir olduğunu vurgulamak gerekiyor.

Buna ek olarak semptom göstermeden iyileşmeye kadar geçen sürenin ise yaklaşık olarak (ortalama) 11 gün olduğu tahmin ediliyor. Araştırmalar, hastaların bazılarının enfekte olsa dahi semptom göstermediğini bazılarının ise basit bir nezle semptomları ile atlatabildiğini gösteriyor.

Yani aslında temelde enfekte olmuş olan geniş bir kitle bulunuyor ve bu kitle, güncel açıklanan verilerin birkaç kat üzerinde dahi olabilir. Tabii bu kişiler semptomu olmadığı ya da çok hafif seyrettiği için kendilerinden şüphelenmiyor. Ancak bu süreçte hastalığı yaymaya devam ediyorlar.

Kaynak: Tamindir

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