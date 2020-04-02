Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz
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Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Teknoloji

Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek kontrol etmek çok daha zor olur" açıklamasında bulundu.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Enfeksiyon Uzmanı: Virüsün Hızını Bugünlerde Düşürmeliyiz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek kontrol etmek çok daha zor olur" açıklamasında bulundu.

Birçok bilim insanı, salgınların ilk günlerde engellenmesi durumunda yıkıcılığının düşük olacağına hemfikirdi. Önümüzde duran İtalya örneğinde olduğu gibi virüsün yayılmasına izin verildiğinde ya da bazı hatalar yapıldığında, çok daha kötü durumlarla karşılaşılabiliyordu. Bunun önemine dikkat çeken Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önümüzdeki iki haftanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele önemli olduğuna dikkati çekerek, "Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur" uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Ceyhan, "Bu virüsle mücadele uzun soluklu olacak. Vaka sayısı kontrol edilebilir düzeyde olduğu için bu zamanlar çok önemli ve kritik diyoruz. Artış hızını bu zamanlarda düşüremezsek daha sonra kontrol etmek çok daha zor olur. Testler arttıkça da vaka tespiti çoğalıyor ve hızlanıyor. Halkımızın bu sebeple mutlaka ve mutlaka sosyal teması en aza indirmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: Tamindir

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