Enfeksiyon Tanısını 5 Dakikaya İndiren Buluş
İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi.
İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi.
Kaynak: Dunya.com